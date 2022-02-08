Отель Lemonade Phuket - Phuket Sandbox Hotel

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Предлагая качественное размещение в районе достопримечательностей, спорта и пляжей Пхукета, Lemonade Phuket Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель расположен всего в 14 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Lemonade Phuket Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка, трансфер из аэропорта. Атмосфера Lemonade Phuket Hotel отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Lemonade Phuket Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.