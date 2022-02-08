Отель Lemonade Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Предлагая качественное размещение в районе достопримечательностей, спорта и пляжей Пхукета, Lemonade Phuket Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель расположен всего в 14 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Lemonade Phuket Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка, трансфер из аэропорта. Атмосфера Lemonade Phuket Hotel отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Lemonade Phuket Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.