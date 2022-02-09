SAMUI TEST & GO

Ле Муррайя Резорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.2
оценка с
502
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Le Murraya Resort, расположенный в Чавенге, Самуи, является популярным выбором среди путешественников. Всего в 2 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Le Murraya делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, парковка. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть бесплатный приветственный напиток, зеркало, полотенца, шкаф, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр и открытый бассейн, предназначены для уединения и релаксации. Независимо от цели вашего визита в Самуи отель Le Murraya Resort является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

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Адрес / Карта

89/9 Moo3, Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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