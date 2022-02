Ле Муррайя Резорт - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Murraya Resort, расположенный в Чавенге, Самуи, является популярным выбором среди путешественников. Всего в 2 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Le Murraya делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, парковка. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть бесплатный приветственный напиток, зеркало, полотенца, шкаф, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр и открытый бассейн, предназначены для уединения и релаксации. Независимо от цели вашего визита в Самуи отель Le Murraya Resort является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

