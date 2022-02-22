Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ланта Пура Бич Резорт в приоритетном порядке, и Ланта Пура Бич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Lanta Pura Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Пляж находится прямо у порога. В этом красивом и очаровательном отеле гостям будет предложен широкий спектр стимулирующих мероприятий, от экскурсий по острову, подводного плавания с аквалангом, катания на слонах и принятия солнечных ванн. Номера очень просторные, светлые, с большой кроватью, полноразмерной ванной комнатой, а также с собственными балконами, идеально подходящие для ленивого полудня, чтобы насладиться тропической атмосферой. Бассейн на территории отеля со встроенной джакузи расположен в живописном саду с видом на пляж, а в ресторане под открытым небом подают изысканный выбор блюд тайской и интернациональной кухни. Lanta Pura Beach Resort предлагает своим гостям высочайший уровень комфорта и удобства.