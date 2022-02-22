KRABI TEST & GO

Ланта Пура Бич Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.8
оценка с
1051
Обновление February 22, 2022
Lanta Pura Beach Resort - Image 0
Lanta Pura Beach Resort - Image 1
Lanta Pura Beach Resort - Image 2
Lanta Pura Beach Resort - Image 3
Lanta Pura Beach Resort - Image 4
Lanta Pura Beach Resort - Image 5
+18 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ланта Пура Бич Резорт в приоритетном порядке, и Ланта Пура Бич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Lanta Pura Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

Пляж находится прямо у порога. В этом красивом и очаровательном отеле гостям будет предложен широкий спектр стимулирующих мероприятий, от экскурсий по острову, подводного плавания с аквалангом, катания на слонах и принятия солнечных ванн. Номера очень просторные, светлые, с большой кроватью, полноразмерной ванной комнатой, а также с собственными балконами, идеально подходящие для ленивого полудня, чтобы насладиться тропической атмосферой. Бассейн на территории отеля со встроенной джакузи расположен в живописном саду с видом на пляж, а в ресторане под открытым небом подают изысканный выбор блюд тайской и интернациональной кухни. Lanta Pura Beach Resort предлагает своим гостям высочайший уровень комфорта и удобства.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Ланта Пура Бич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Ланта Пура Бич Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

405 Moo1, Saladan, Koh Lanta, Thailand, 81150

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

TWIN LOTUS RESORT AND SPA (SHA Certified)
8.7
рейтинг с
1120 отзывы
Из ฿-1
Lanta Pearl Beach Resort
8.4
рейтинг с
321 отзывы
Из ฿-1
Sea Sand Sun Resort (SHA Extra Plus)
7.5
рейтинг с
92 отзывы
Из ฿-1
Деревня Отпусков Пхра Нанг Ланта
8.2
рейтинг с
330 отзывы
Из ฿-1
Отель Phi Phi Harbour View
8.5
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
Пхи Пхи Холидей Резорт
8.4
рейтинг с
1621 отзывы
Из ฿-1
Отель Rayavadee
9.3
рейтинг с
1023 отзывы
Из ฿-1
Даймонд Кейв Резорт и Спа
6.7
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU