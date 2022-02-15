Лан Сабай - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Lan Sabai расположен на пляже Най-Харн, в 2,2 км от пляжа Нуи и в 500 метрах от озера Найхарн. К услугам гостей номера с садом, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также бесплатная частная парковка для гостей, путешествующих на автомобиле. Во всех номерах есть балкон с видом на бассейн.

В каждом номере курортного отеля установлен письменный стол. Во всех номерах отеля Lan Sabai есть кондиционер и собственная ванная комната.

К услугам гостей терраса.

Ближайший аэропорт, международный аэропорт Пхукета, расположен в 35 км от отеля Lan Sabai.