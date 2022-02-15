PHUKET TEST & GO

Лан Сабай - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
Обновление February 15, 2022

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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Отель Lan Sabai расположен на пляже Най-Харн, в 2,2 км от пляжа Нуи и в 500 метрах от озера Найхарн. К услугам гостей номера с садом, бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также бесплатная частная парковка для гостей, путешествующих на автомобиле. Во всех номерах есть балкон с видом на бассейн.

В каждом номере курортного отеля установлен письменный стол. Во всех номерах отеля Lan Sabai есть кондиционер и собственная ванная комната.

К услугам гостей терраса.

Ближайший аэропорт, международный аэропорт Пхукета, расположен в 35 км от отеля Lan Sabai.

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Адрес / Карта

58/51 Soi Prakaobkit, Inside Soi Samakee 3, moo 7, Rawai, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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