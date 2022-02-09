PHUKET TEST & GO

Lamoon Hotel @ Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
226
Обновление February 9, 2022
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 0
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 1
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 2
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 3
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 4
Lamoon Hotel @ Phuket - Image 5
+32 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Если вы турист или путешествуете по делам, Lamoon Hotel @ Phuket - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Этот 3-звездочный отель, расположенный всего в 0 км от центра города и в 30 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от рынка Лард Плой Хонг, Лайм Лайт Авеню и общественного парка Королевы Сирикидж. В Lamoon Hotel @ Phuket безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, услуга «звонок-будильник», чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как массаж, сад. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Lamoon Hotel @ Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Lamoon Hotel @ Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Lamoon Hotel @ Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

2/6 Luangphor Road, Taladyai,, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

bloo Hostel
8.6
рейтинг с
146 отзывы
Из ฿-1
Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет
9
рейтинг с
1059 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Bhukitta
7.2
рейтинг с
378 отзывы
Из ฿-1
Сон на Пхукете
7.9
рейтинг с
475 отзывы
Из ฿-1
The Blanket Hotel Пхукет Таун
8.9
рейтинг с
467 отзывы
Из ฿-1
Память в он-он-отель
8.8
рейтинг с
1551 отзывы
Из ฿-1
Хостел Грин Лиф
8.4
рейтинг с
21 отзывы
Из ฿-1
Новотель Пхукет Сити Фокитра
8.2
рейтинг с
174 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU