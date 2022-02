Lamoon Hotel @ Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Если вы турист или путешествуете по делам, Lamoon Hotel @ Phuket - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Этот 3-звездочный отель, расположенный всего в 0 км от центра города и в 30 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от рынка Лард Плой Хонг, Лайм Лайт Авеню и общественного парка Королевы Сирикидж. В Lamoon Hotel @ Phuket безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, услуга «звонок-будильник», чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как массаж, сад. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Lamoon Hotel @ Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

