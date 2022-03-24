KRABI TEST & GO

Отель Krabi SeaBass - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.5
оценка с
1916
Обновление March 24, 2022
Krabi SeaBass Hotel - Image 0
Krabi SeaBass Hotel - Image 1
Krabi SeaBass Hotel - Image 2
Krabi SeaBass Hotel - Image 3
Krabi SeaBass Hotel - Image 4
Krabi SeaBass Hotel - Image 5
+23 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Krabi SeaBass расположен в городе Краби и является идеальным местом для знакомства с Краби и его окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Krabi SeaBass делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточная охрана, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин подарков / сувениров, услуги такси. 64 комнаты, расположенные на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток и запирающийся шкафчик. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Krabi SeaBass Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Krabi SeaBass , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Krabi SeaBass
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

Taguathung, Krabi Town, Krabi, Thailand, 81000

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Алиса Краби
8.7
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Виллы Scene Cliff View
9.1
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
Даймонд Кейв Резорт и Спа
6.7
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Краби Ча Да Резорт
7.5
рейтинг с
634 отзывы
Из ฿-1
Peace Laguna Resort 3 звезд
8.1
рейтинг с
3503 отзывы
Из ฿-1
Отель Rayavadee
9.3
рейтинг с
1023 отзывы
Из ฿-1
Тайская деревня Чада
7.9
рейтинг с
691 отзывы
Из ฿-1
Отель Vacation Village Phra Nang Inn
7.9
рейтинг с
2864 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU