Отель Krabi SeaBass - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Krabi SeaBass расположен в городе Краби и является идеальным местом для знакомства с Краби и его окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Krabi SeaBass делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточная охрана, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин подарков / сувениров, услуги такси. 64 комнаты, расположенные на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток и запирающийся шкафчик. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Krabi SeaBass Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.