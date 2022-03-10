Отель Krabi Heritage - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Пляж, магазины и рестораны находятся рядом, так как отель Krabi Heritage (SHA Plus +) находится в самом популярном месте в Краби. Отель расположен на пляже Ао Нанг, всего в 30 минутах езды от аэропорта. Отдохните у бассейна или, если вы любите приключения, сядьте на длиннохвостую лодку на пляж Рейли, чтобы заняться скалолазанием. Если вы хотите быть ближе к воде, подумайте о каякинге и дайвинге. Экскурсии включают окаменелый пляж и множество островов, окружающих курортный город, в том числе Ко Пхи-Пхи. В отеле есть ресторан, где подают блюда тайской и европейской кухни, а в районе Ао Нанг есть несколько ресторанов. Отель Krabi Heritage (SHA Plus +) находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа с прекрасным видом и массажным кабинетом. Он является отличным выбором для посещения этого курортного города.