SAMUI (SHA+) TEST & GO

Ко Тао Регал Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
7
оценка с
569
Обновление February 23, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Этот современный курорт с прямым видом на пляж является идеальным местом для отдыха с кристально чистой водой и золотым песчаным пляжем. Благодаря частному пляжу, доступному исключительно для гостей, вы можете проводить время под солнцем с максимальной пользой. Просторные номера с балконом и современным декором позволяют гостям расслабиться и насладиться красотой природы, естественным бризом и приятной прохладой. В окрестностях есть чем заняться, гости могут проводить дни, отдыхая на солнце, потягивая коктейли, играя в пляжный футбол или пробуя широкий выбор предлагаемых водных видов спорта. Благодаря многочисленным мероприятиям, вы можете быть уверены, что вся семья будет наслаждаться отдыхом на курорте Koh Tao Regal Resort.

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Адрес / Карта

7/1 Moo 2 Koh Tao, Mae Haad, Koh Tao, Thailand, 84360

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