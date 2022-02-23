Ко Тао Регал Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот современный курорт с прямым видом на пляж является идеальным местом для отдыха с кристально чистой водой и золотым песчаным пляжем. Благодаря частному пляжу, доступному исключительно для гостей, вы можете проводить время под солнцем с максимальной пользой. Просторные номера с балконом и современным декором позволяют гостям расслабиться и насладиться красотой природы, естественным бризом и приятной прохладой. В окрестностях есть чем заняться, гости могут проводить дни, отдыхая на солнце, потягивая коктейли, играя в пляжный футбол или пробуя широкий выбор предлагаемых водных видов спорта. Благодаря многочисленным мероприятиям, вы можете быть уверены, что вся семья будет наслаждаться отдыхом на курорте Koh Tao Regal Resort.