Ко Тао Регал Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот современный курорт с прямым видом на пляж является идеальным местом для отдыха с кристально чистой водой и золотым песчаным пляжем. Благодаря частному пляжу, доступному исключительно для гостей, вы можете проводить время под солнцем с максимальной пользой. Просторные номера с балконом и современным декором позволяют гостям расслабиться и насладиться красотой природы, естественным бризом и приятной прохладой. В окрестностях есть чем заняться, гости могут проводить дни, отдыхая на солнце, потягивая коктейли, играя в пляжный футбол или пробуя широкий выбор предлагаемых водных видов спорта. Благодаря многочисленным мероприятиям, вы можете быть уверены, что вся семья будет наслаждаться отдыхом на курорте Koh Tao Regal Resort.

