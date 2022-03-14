KRABI TEST & GO

Хум Лаанта Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.7
оценка с
474
Обновление March 14, 2022
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Khum Laanta Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Курортный отель Khum Laanta расположен в Баан Клонг Хонг, и является идеальным местом для знакомства с Ко Ланта и его окрестностями. Всего в 5 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Khum Laanta Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было как можно более комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Атмосфера курорта Khum Laanta отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, зеркало, полотенца, шкаф - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Khum Laanta Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко-Ланта.

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Адрес / Карта

66 M.2 Saladan, Baan Klong Khong, Koh Lanta, Thailand, 81150

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