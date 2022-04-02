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Этот уединенный уголок с выходом на пляж Хук Как на Андаманском море находится в нескольких минутах от туристических районов. Этот невысокий отель, построенный в колониальном стиле, располагает красивыми роскошными номерами площадью 48 кв.м в спокойных бежевых тонах с элементами из светлого дерева, балконами и видами на море. Красивое место находится на пляже, но всего в 10 минутах езды от деревни, где вас ждут рестораны и необычные магазины. В отеле есть большой бассейн с джакузи, тренажерный зал и спа-центр для чудесного тайского массажа. Ресторан на территории отеля с видом на кокосовые пальмы и море сглаживает песок. Велосипеды предоставляются бесплатно, и это интересный способ полюбоваться пейзажем. Чтобы получить удовольствие, перед отъездом пройдите на курс тайской кулинарии в отеле. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы забронировать номер в Khaolak Orchid Beach Resort (SHA Plus +).