PHANG-NGA TEST & GO

Каолак Лагуна Резорт - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.6
оценка с
641
Обновление April 7, 2022
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Курорт с видом на Андаманское море расположен недалеко от одного из более тихих и чистых пляжей Таиланда. Самый простой способ добраться сюда - прилететь на Пхукет, а затем проехать оставшиеся 60 км или около того. Район окружен несколькими островами, которые являются охраняемыми национальными парками, но открыты для погружений, если вы захотите продолжить изучение подводной жизни. Курорт Khaolak Laguna Resort (SHA Plus +) - это место, которое стоит рассмотреть, если вы хотите провести отпуск немного в глуши, но со всеми удобствами.

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Адрес / Карта

26/8 Moo7, Khaolak Beach, Khuk Khak, Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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