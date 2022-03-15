Каолак Эмеральд Бич Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

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Khaolak Emerald Beach Resort & Spa (SHA Plus +) сочетает классический тайский дизайн с современными элементами и окружает естественную лагуну и тропический сад. Частные виллы с видом на нетронутый пляж имеют веранду и представляют собой верх роскоши. Все номера комфортабельно обставлены ЖК-телевизорами и украшены яркими цветовыми акцентами. Два бассейна, спа, пляжный волейбол, два близлежащих поля для гольфа и массаж на пляже дополняют этот день. Совершите тур по экологически чистому тропическому лесу, займитесь подводным плаванием с аквалангом, чтобы увидеть великолепные кораллы и рыб, или совершите захватывающий поход на слонах. Отель находится в 10 минутах от города, что позволит вам насладиться безмятежностью в этом тихом райском уголке. Khaolak Emerald Beach Resort & Spa (SHA Plus +) - идеальное место для проживания в качественных отелях.