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Удобно расположенный в Камала, Keemala является идеальной отправной точкой для экскурсий в Камала. одно из самых популярных мест города. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 20 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Keemala стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в отеле Keemala.