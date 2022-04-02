PHUKET TEST & GO

Keemala - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.5
оценка с
277
Обновление April 2, 2022
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Удобно расположенный в Камала, Keemala является идеальной отправной точкой для экскурсий в Камала. одно из самых популярных мест города. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 20 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Keemala стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в отеле Keemala.

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Адрес / Карта

10/88 Moo. 6 Nakasud Rd.,Kathu Disctrict Phuket, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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