Курорт у бассейна Ката - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отдохните на этом прекрасном курорте, построенном в классическом тайском стиле. Курорт Kata Poolside Resort - идеальное место, чтобы восстановить силы в спокойном отпуске. Наслаждайтесь плавательным бассейном произвольной формы или расслабьтесь в джакузи. Отведайте блюда в ресторане Lobster and Prawn, где подают классические блюда тайской и интернациональной кухни. Вас ждут красиво оформленные тайские номера с кондиционерами. Во всех номерах есть личный сейф, отдельный балкон, спутниковое телевидение, а также отдельный душ и ванна. Чтобы забронировать свое следующее пребывание в отеле Kata Poolside Resort, просто введите даты в нашу безопасную онлайн-форму, нажмите и нажмите кнопку «Отправить».