Курорт у бассейна Ката - Phuket Sandbox Hotel

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Отдохните на этом прекрасном курорте, построенном в классическом тайском стиле. Курорт Kata Poolside Resort - идеальное место, чтобы восстановить силы в спокойном отпуске. Наслаждайтесь плавательным бассейном произвольной формы или расслабьтесь в джакузи. Отведайте блюда в ресторане Lobster and Prawn, где подают классические блюда тайской и интернациональной кухни. Вас ждут красиво оформленные тайские номера с кондиционерами. Во всех номерах есть личный сейф, отдельный балкон, спутниковое телевидение, а также отдельный душ и ванна. Чтобы забронировать свое следующее пребывание в отеле Kata Poolside Resort, просто введите даты в нашу безопасную онлайн-форму, нажмите и нажмите кнопку «Отправить».