Касемсук Гостевой Дом - Phuket Sandbox Hotel

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Kasemsuk Guesthouse - это то, что вам нужно, если вы ищете отель с удобным расположением на Пхукете. Этот 1-звездочный отель, расположенный всего в 17,5 км от центра города и в 47,9 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kasemsuk Guesthouse предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы сделать отдых путешественников более спокойным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка, прокат автомобилей, сейфы. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kasemsuk Guesthouse идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.