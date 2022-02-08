Отель Karon Living Room - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Karon Living Room удобно расположен недалеко от пляжа Карон, в 20 минутах ходьбы от различных приличных ресторанов, а также торгового центра, который находится всего в 700 метрах от отеля. Храм Карона с ночным рынком по вторникам и субботам находится в нескольких минутах ходьбы. Гости могут сесть на местный автобус до пляжа Ката всего за 35 тайских батов с человека. Кроме того, Karon Living Room Hotel находится всего в 10 км от Большого Будды и в 45 км от аэропорта. Любители захватывающей ночной жизни могут посетить пляж Патонг, который находится всего в 15 минутах от отеля. В отеле Karon Living Room есть отдельные комнаты и общие спальни с кондиционером. Другие удобства включают бесплатный Wi-Fi, бильярдный стол, настольный футбол, торговый автомат и сад. Гости могут арендовать мотоциклы за 200 тайских батов в день. У консьержа можно организовать туры и другие мероприятия. Завтрак подается в ресторане The Island Bistro с 07:30 до 11:30.