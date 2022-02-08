PHUKET TEST & GO

Отель Karon Living Room - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
614
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Отель Karon Living Room удобно расположен недалеко от пляжа Карон, в 20 минутах ходьбы от различных приличных ресторанов, а также торгового центра, который находится всего в 700 метрах от отеля. Храм Карона с ночным рынком по вторникам и субботам находится в нескольких минутах ходьбы. Гости могут сесть на местный автобус до пляжа Ката всего за 35 тайских батов с человека. Кроме того, Karon Living Room Hotel находится всего в 10 км от Большого Будды и в 45 км от аэропорта. Любители захватывающей ночной жизни могут посетить пляж Патонг, который находится всего в 15 минутах от отеля. В отеле Karon Living Room есть отдельные комнаты и общие спальни с кондиционером. Другие удобства включают бесплатный Wi-Fi, бильярдный стол, настольный футбол, торговый автомат и сад. Гости могут арендовать мотоциклы за 200 тайских батов в день. У консьержа можно организовать туры и другие мероприятия. Завтрак подается в ресторане The Island Bistro с 07:30 до 11:30.

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Адрес / Карта

481 Patak Road, K.Karon Muang Phuket, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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