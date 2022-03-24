Калима Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Kalima Resort & Spa, построенный в 2012 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет прекрасным выбором для путешественников. Этот 5-звездочный отель, расположенный всего в 2 км от центра города и в 25 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Не менее исключительным является легкий доступ к множеству достопримечательностей города, таких как Zorbing at Rollerball, Chabad House Phuket, Mister Singh Fashion Gallery Tailor. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. 190 номеров, расположенных на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа. Kalima Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.