Калима Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Kalima Resort & Spa, построенный в 2012 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет прекрасным выбором для путешественников. Этот 5-звездочный отель, расположенный всего в 2 км от центра города и в 25 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Не менее исключительным является легкий доступ к множеству достопримечательностей города, таких как Zorbing at Rollerball, Chabad House Phuket, Mister Singh Fashion Gallery Tailor. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. 190 номеров, расположенных на 3 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как гидромассажная ванна, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа. Kalima Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.