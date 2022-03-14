Калим Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Этот бутик выделяется огромным и красивым, кристально чистым бассейном в центре курорта в тихой части Пхукета, хотя все еще недалеко от ночных развлечений. Пляж Калим - очаровательный тихий пляж, который приятно исследовать во время отлива, когда видны кораллы. Носите толстые сандалии, чтобы не порезаться на ногах и исследовать чудеса матери-природы. Kalim Resort находится недалеко от города Пхукет, недалеко от пляжа Патонг, где можно поесть и развлечься. Просторные номера с видом на большой бассейн, полы из тикового дерева с красочными ковровыми дорожками, яркие и обтекаемые. Ресторан открыт допоздна, а круглосуточное обслуживание номеров удовлетворит всех гостей. Находясь на Пхукете, обязательно совершите морскую прогулку на остров Пхи-Пхи и ощутите настоящую островную жизнь. Kalim Resort предлагает новую концепцию релаксации для всех, кто хочет отдохнуть от городской жизни.