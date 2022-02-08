Интерконтиненталь Пхукет Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

InterContinental Phuket Resort расположен в районе Камала острова Пхукет, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. InterContinental Phuket Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в InterContinental Phuket Resort.