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IndoChine Resort & Villas is no longer operating as an SANDBOX .



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Курортный отель IndoChine Resort & Villas с качественными номерами, ночными клубами, пляжами и торговым районом Пхукета пользуется популярностью как у деловых людей, так и у туристов. Отель расположен всего в 11 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от зорбинга на роллерболе, Chabad House Phuket и мечети Патонг. IndoChine Resort & Villas предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера IndoChine Resort & Villas отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, зеркало, отдельный вход, тапочки, диван - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, теннисные корты. IndoChine Resort & Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.