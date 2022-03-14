PHUKET TEST & GO

Частные виллы Impiana - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
342
Обновление March 14, 2022
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Impiana Private Villas is no longer operating as an SANDBOX.

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Расположенные в прекрасном районе Ката, Impiana Private Villas занимают лидирующее положение в районе Пхукета, где есть все для семейного отдыха, рестораны и пляжи. Этот 5-звездочный отель удобно расположен вдали от городской суеты и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Также, в непосредственной близости находятся Пхукет Серфинг, Пляж Ката Ной, Серф Хаус Пхукет Пхукет. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 11 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном / плазменным экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробную и бесплатный приветственный напиток. Гидромассажная ванна отеля, фитнес-центр, открытый бассейн, спа-салон, массажный кабинет - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в отеле Impiana Private Villas.

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Адрес / Карта

10 Kata Noi Road, Moo 2, Karon District, Amphur Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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