ibis Styles Краби Ао Нанг - Krabi Sandbox Hotel

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ibis Styles Krabi Ao Nang, расположенный в Ао Нанг, Краби, является популярным выбором среди путешественников. Всего в 25,7 км от этого 3,5-звездочного отеля можно легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля в Краби. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, билетная касса, доступ для инвалидных колясок - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют ibis Styles Krabi Ao Nang среди других отелей города. Зайдите в один из 206 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, которые могут можно найти в некоторых комнатах. Открытый бассейн отеля и детская площадка - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Независимо от цели вашего визита, ibis Styles Krabi Ao Nang - отличный выбор для проживания в Краби.