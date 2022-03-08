Отель Hyton Leelavadee - Phuket Sandbox Hotel

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Этот отель с 95 номерами с балконами, выходящими на бассейн и окружающие сады, идеально расположен на центральном участке пляжа Патонг. Отель Hyton Leelavadee находится в 45 км от международного аэропорта Пхукета и в 17 км от города Пхукет. Этот 4-звездочный отель находится всего в 330 ярдах от Патонга и автовокзала Пхукета. Гости удобно расположены всего в трех минутах ходьбы от самого популярного района пляжа Патонг и в нескольких минутах ходьбы от многочисленных дискотек, баров, ресторанов и торговых центров в окрестностях. И в ресторане, и в лобби-баре гостям предлагают новаторское сочетание тайской и европейской кухни. Забронируйте номер в Hyton Leelavadee Hotel при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.