PHUKET TEST & GO

Отель Hyton Leelavadee - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4
оценка с
353
Обновление March 8, 2022
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Этот отель с 95 номерами с балконами, выходящими на бассейн и окружающие сады, идеально расположен на центральном участке пляжа Патонг. Отель Hyton Leelavadee находится в 45 км от международного аэропорта Пхукета и в 17 км от города Пхукет. Этот 4-звездочный отель находится всего в 330 ярдах от Патонга и автовокзала Пхукета. Гости удобно расположены всего в трех минутах ходьбы от самого популярного района пляжа Патонг и в нескольких минутах ходьбы от многочисленных дискотек, баров, ресторанов и торговых центров в окрестностях. И в ресторане, и в лобби-баре гостям предлагают новаторское сочетание тайской и европейской кухни. Забронируйте номер в Hyton Leelavadee Hotel при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.

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Адрес / Карта

3 Pracha-Nukhro Rd., Patong, Phuket, Thailand

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