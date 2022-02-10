Пхукет IKON Hotels - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Карон, Hotel IKON Phuket является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 17,7 км от центра города и в 48,2 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель IKON Phuket также предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, почтовые услуги. В отеле 98 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, телефон в ванной комнате, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе и бесплатный чай. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, например, открытый бассейн. Hotel IKON Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.