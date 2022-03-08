Hop Inn Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Город Пхукет, Hop Inn Phuket является идеальным местом для знакомства с городом Пхукет. одно из самых популярных мест города. Волнение центра города только далеко. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В отеле Hop Inn Phuket делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, круглосуточную стойку регистрации, Wi-Fi в общественных местах, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. В отеле Hop Inn Phuket 79 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Hop Inn Phuket.
14/19 Moo.6, Thepkasattri Rd.,Ratsada Sub District, Mueang Phuket District, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000