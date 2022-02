Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Non-Refundable , enable to Amendment

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard (Studio) room 30 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿3,500 - 5th Day Test & Go
Функции: Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

СВЧ

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Standard Studio room with balcony 32 m² ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿5,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Кофе-машина

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant One bedroom suites with balcony 40 m² ฿16,700 - 5 Day Test & Go ฿6,000 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Гостинная

СВЧ

Малый депозит

Стиральная машина

Максимум 4 Adults, 2 Children, 2 Infants Two bedroom suites with balcony 67 m² ฿21,700 - 5 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,000 - 5th Day Test & Go
Функции: Балкон

Балкон (полный доступ)

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Гостинная

СВЧ

Малый депозит

Стиральная машина

Рабочая среда

Welcome to the new Holiday inn & Suites Siracha Laemchabang, Feature 4 Star accommodation , your preferred hotel in a local industrial setting. Conveniently located in a leading industrial estate and economic zone in Thailand’s Eastern Seaboard with its close proximity to Laemchabang Port and Si Racha Harbour,an IHG Hotel is set in Si Racha, 12 km from J-Park Nihon Mura Community Mall and 29 km from Flight of The Gibbon. Boasting a 24 -hour front desk, Restaurant ,outdoor pool, Kid club and family room.

Удобства / Особенности Fitness center, Onsen , Steam & Sauna, Outdoor pool, Wifi , Kid club , Spa

