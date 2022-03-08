SAMUI (SHA+) TEST & GO

Haadtien Beach Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.3
оценка с
1254
Обновление March 8, 2022
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Номера

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Курортный отель Haadtien Beach, спроектированный для уединения от городской суеты, расположен на 400-метровом уединенном пляже на южной оконечности острова. Курорт находится в километре от ближайшей деревни, где гости могут найти множество магазинов и ресторанов. Популярные развлечения в этом районе включают дайвинг, глубоководную рыбалку, сноркелинг и вейкбординг. Все эти развлечения можно организовать на стойке регистрации. Те, кто предпочитает оставаться на суше, могут выбирать из кулинарных мастер-классов, спусков по горам, массажа и скалолазания. Все 26 вилл курорта имеют вид на море и находятся в нескольких шагах от пляжа и кристально чистой воды за ним. Haadtien Beach Resort - это идеальное место для уединения, когда вы хотите просто уйти от всего этого.

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Адрес / Карта

19/9 Moo 3, Haad Tien (Shark Bay), Thian Og Bay, Koh Tao, Thailand, 84360

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