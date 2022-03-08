Haadtien Beach Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Курортный отель Haadtien Beach, спроектированный для уединения от городской суеты, расположен на 400-метровом уединенном пляже на южной оконечности острова. Курорт находится в километре от ближайшей деревни, где гости могут найти множество магазинов и ресторанов. Популярные развлечения в этом районе включают дайвинг, глубоководную рыбалку, сноркелинг и вейкбординг. Все эти развлечения можно организовать на стойке регистрации. Те, кто предпочитает оставаться на суше, могут выбирать из кулинарных мастер-классов, спусков по горам, массажа и скалолазания. Все 26 вилл курорта имеют вид на море и находятся в нескольких шагах от пляжа и кристально чистой воды за ним. Haadtien Beach Resort - это идеальное место для уединения, когда вы хотите просто уйти от всего этого.