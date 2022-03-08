Haadtien Beach Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Haadtien Beach, спроектированный для уединения от городской суеты, расположен на 400-метровом уединенном пляже на южной оконечности острова. Курорт находится в километре от ближайшей деревни, где гости могут найти множество магазинов и ресторанов. Популярные развлечения в этом районе включают дайвинг, глубоководную рыбалку, сноркелинг и вейкбординг. Все эти развлечения можно организовать на стойке регистрации. Те, кто предпочитает оставаться на суше, могут выбирать из кулинарных мастер-классов, спусков по горам, массажа и скалолазания. Все 26 вилл курорта имеют вид на море и находятся в нескольких шагах от пляжа и кристально чистой воды за ним. Haadtien Beach Resort - это идеальное место для уединения, когда вы хотите просто уйти от всего этого.