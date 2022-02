Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Grand Tower Inn Rama VI Hotel в приоритетном порядке, и Grand Tower Inn Rama VI Hotel будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy NO REFUND

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 3 Adults, 2 Children, 2 Infants Superior -Twin Bed (Room ONLY) 27 m² ฿4,300 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Варианты халяльной еды

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 3 Adults, 2 Children, 2 Infants Superior Room-Twin Bed (Room with Full Board 3 Meals) 27 m² ฿4,799 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 4 Adults, 2 Children, 2 Infants Executive Suite - Double bed (Room ONLY) 56 m² ฿5,100 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 4 Adults, 2 Children, 2 Infants Executive Suite - Double bed (Room with Full Board 3 meals) 56 m² ฿5,600 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции ฿ 5,000 Депозит

Покупка 7-Eleven

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Гостинная

СВЧ

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Grand Tower Inn Rama VI Hotel is located near the expressway links system, giving rapid entry into the center of city. The Saphan Kwai skytrain station is a five-minute drive away. This hotel is comprised of 310 bedrooms, meticulously designed to emphasize comfort and luxury. For relaxation, there is a swimming pool and the Grand Fitness Center, which features a gymnasium, aerobics studio, incorporated high-tech workout equipment, Jacuzzi, spa, private massage rooms, and steam and sauna rooms. Guests can either enjoy healthy workouts or join daily, upbeat aerobics class and a large swimming pool. For your reservation at the Grand Tower Inn Rama VI Hotel, please select the dates of your stay and complete our secure online booking form.

Удобства / Особенности Swap at Hotel with Nurse base 24 hours at Hotel

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX