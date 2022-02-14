PHUKET TEST & GO

Гранд Супича Сити Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
35
Обновление February 14, 2022
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Номера

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Grand Supicha City Hotel, расположенный в городе Пхукет, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Отель расположен всего в 10 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Grand Supicha City Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, тапочки, беспроводной интернет, кондиционер, услуга пробуждения. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Grand Supicha City Hotel - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

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Адрес / Карта

48 Narisorn Road, Talad Yai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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