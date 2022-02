Гранд Супича Сити Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Grand Supicha City Hotel, расположенный в городе Пхукет, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Отель расположен всего в 10 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Grand Supicha City Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, тапочки, беспроводной интернет, кондиционер, услуга пробуждения. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Grand Supicha City Hotel - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX