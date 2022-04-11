PHANG-NGA TEST & GO

Graceland Khaolak Beach Resort (Сертификат SHA) - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
8.5
оценка с
970
Обновление April 11, 2022
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 0
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 1
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 2
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 3
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 4
Graceland Khaolak Beach Resort (SHA Certified) - Image 5
+35 фотографии

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Если вы турист или путешествуете по делам, Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa - отличный выбор для проживания во время посещения Као Лака. Только вдали от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как пляж Бангсак, остров Ко Пратонг, больница укрепления здоровья Chaloem Phra Kiat 60 Years Nawamin Maharachini. Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание в Као Лаке еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, камера хранения багажа. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, телефон в ванной, зеркало, тапочки, отдельная гостиная, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает фантастические удобства, включая гидромассажную ванну, частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa предлагает сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Graceland Khaolak Beach Resort (Сертификат SHA) , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Graceland Khaolak Beach Resort (Сертификат SHA)
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

30/7 Moo 7, Bang Muang, Takua-pa, Bangsak Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Grand Mercure Khao Lak Bangsak
9.4
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Pullman Khao Lak Resort
8.9
рейтинг с
43 отзывы
Из ฿-1
Сароджин
9.1
рейтинг с
229 отзывы
Из ฿-1
Kantary Beach Villas & Suites - Као Лак
8.6
рейтинг с
448 отзывы
Из ฿-1
Девасом Као Лак Бич Резорт и Виллы
9.2
рейтинг с
377 отзывы
Из ฿-1
Отель Ayara Villas
8.2
рейтинг с
737 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU