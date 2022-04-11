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Если вы турист или путешествуете по делам, Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa - отличный выбор для проживания во время посещения Као Лака. Только вдали от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как пляж Бангсак, остров Ко Пратонг, больница укрепления здоровья Chaloem Phra Kiat 60 Years Nawamin Maharachini. Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание в Као Лаке еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, камера хранения багажа. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, телефон в ванной, зеркало, тапочки, отдельная гостиная, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает фантастические удобства, включая гидромассажную ванну, частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa предлагает сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг.