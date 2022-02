Гуднайт Пхукет Вилла - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера

Goodnight Phuket Luxury Pool Villa является идеальным выбором для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Отель находится в 8 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Goodnight Phuket Luxury Pool Villa, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать из 28 номеров, каждый из которых излучает атмосферу полного покоя и гармонии. Удобства для отдыха включают открытый бассейн и сад. Goodnight Phuket Luxury Pool Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

