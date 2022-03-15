Отель Friendship Beach Resort & Atmanjai Wellness Spa - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный отель Friendship Beach & Atmanjai Wellness Center расположен в прекрасном районе Раваи, в удобном месте среди достопримечательностей, ресторанов и пляжей Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Friendship Beach Resort & Atmanjai Wellness Center, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка, трансфер из аэропорта. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж, детский бассейн. Friendship Beach Resort & Atmanjai Wellness Center идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.