PHUKET TEST & GO

Городской курорт Fishermen’s Harbour - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
536
Обновление February 9, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, курортный отель Fishermen’s Harbour Urban станет отличным выбором для проживания во время посещения Пхукета. Отель удобно расположен всего в 11,8 км от центра города, поэтому гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Превосходный сервис и превосходные удобства курортного отеля Fishermen’s Harbour Urban сделают ваше пребывание незабываемым. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, услуги такси, доступ для инвалидных колясок. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), гидромассажная ванна, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, детская площадка, детский клуб, бассейн (детский) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Fishermen’s Harbour Urban Resort.

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Адрес / Карта

2/21 Siriraj Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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