dusitD2 Ао Нанг Краби - Krabi Sandbox Hotel

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Удачно расположенный в районе ресторанов, достопримечательностей и пляжей города Краби, dusitD2 Ao Nang Krabi (SHA Plus +) является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Отель расположен всего в 15 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Dusit Hotels and Resorts, находятся в комфорте вашего собственного дома. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.

В отеле 173 прекрасно оборудованных номера, во многих из которых есть встроенный шкаф, полотенца, тапочки, телевизор с плоским экраном и зонтик. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе подводное плавание, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг и спа, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкого спектра функций в отеле dusitD2 Ao Nang Krabi (SHA Plus +).