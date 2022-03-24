dusitD2 Ао Нанг Краби - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Удачно расположенный в районе ресторанов, достопримечательностей и пляжей города Краби, dusitD2 Ao Nang Krabi (SHA Plus +) является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Отель расположен всего в 15 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
Все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Dusit Hotels and Resorts, находятся в комфорте вашего собственного дома. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.
В отеле 173 прекрасно оборудованных номера, во многих из которых есть встроенный шкаф, полотенца, тапочки, телевизор с плоским экраном и зонтик. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе подводное плавание, фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг и спа, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкого спектра функций в отеле dusitD2 Ao Nang Krabi (SHA Plus +).