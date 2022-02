Dusit Thani Krabi Beach Resort (сертификат SHA) - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Dusit Thani Krabi Beach Resort расположен в районе Клонг Муанг города Краби, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отель находится в 5 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Проще говоря, все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Dusit Hotels and Resorts, находятся прямо в комфорте вашего собственного дома. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, доступ для инвалидных колясок. В отеле 240 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, отдельную гостиную, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая каноэ, сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн. Dusit Thani Krabi Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

