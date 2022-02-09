Dusit Thani Krabi Beach Resort (сертификат SHA) - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dusit Thani Krabi Beach Resort расположен в районе Клонг Муанг города Краби, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Отель находится в 5 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Проще говоря, все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Dusit Hotels and Resorts, находятся прямо в комфорте вашего собственного дома. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, доступ для инвалидных колясок. В отеле 240 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, отдельную гостиную, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая каноэ, сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн. Dusit Thani Krabi Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.