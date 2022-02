Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 23 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Dream Hotel Bangkok в приоритетном порядке, и Dream Hotel Bangkok будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Prepayment and cancellation policy: Reference to the Ministry of Foreign Affairs. • All booking is required full prepayment for 7 days prior to arrival • 10% of the booking is Non-refundable. Remaining amount will be refunded in case of Thailand PASS is declined or RT-PCR result indicating COVID-19 detected prior departure (Email verification is required) • Non-refundable Date change of the reservation will be allowed up to 72 hours prior to arrival

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 1 Adult Bronze Queen Room 27 m² ฿13,833 - 5 Day Test & Go ฿9,391 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Имеются номера для курящих СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Silver Room 29 m² ฿14,683 - 5 Day Test & Go ฿9,771 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Имеются номера для курящих СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Gold King Room 32 m² ฿15,533 - 5 Day Test & Go ฿10,151 - 2 Day Test & Go ฿4,990 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Имеются номера для курящих СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Gold Double Room 34 m² ฿15,533 - 5 Day Test & Go ฿10,151 - 2 Day Test & Go ฿4,990 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Имеются номера для курящих СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Gold Suite 51 m² ฿18,083 - 5 Day Test & Go ฿11,291 - 2 Day Test & Go ฿5,590 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Кофе-машина

Смежный номер

Семейные люксы

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

Имеются номера для курящих

Dream Hotel Bangkok blends the drama of the exotic East with the whimsy of the West. The hotel is located in the heart of Sukhumvit, five minutes from the Asoke BTS and MRT stations and 45 minutes from the international airport. All rooms at Dream Hotel Bangkok feature the finest linens, most comfortable beds, and modern amenities including high speed broadband Internet access (both LAN and wireless), cable LCD televisions, IDD telephones with voicemail and data port, fully stocked mini bar, and preloaded Apple iPod Nano available upon request. Flava Lite serves an eclectic blend of Thai and Western food while the Avatar Spa offers the ultimate in pampering. To make your reservation at the Dream Hotel Bangkok, Bangkok, please use our secure online booking form.

Удобства / Особенности Flava Lite Roof Top Restautant & Bar

Fitness 24hr

Roof Top Swimming Pool

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Dream Hotel Bangkok , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Dream Hotel Bangkok СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.