PHUKET TEST & GO

Даймонд Коттедж Резорт и Спа - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.1
оценка с
713
Обновление April 7, 2022
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Этот сказочный курорт, расположенный к югу от Карона и к северу от пляжа Ката, ставит гостей в фантастическое место. Всего в 20 км от города Пхукет и примерно в 40 км от аэропорта добраться до курорта Diamond Cottage Resort & Spa очень просто. Курорт построен в роскошном тайском стиле и может похвастаться пятью конфигурациями номеров. Гости могут отведать тайские блюда в ресторане Ma-Now или отведать блюда интернациональной кухни в ресторане Ma-Prow. В барах Bounty Bay, Cool Bar и Coconut Bar царит великолепная атмосфера. Здесь в течение всего дня подают уникальные коктейли и закуски. В спа-салоне отеля есть несколько видов массажа, скрабов и процедур на выбор, а также множество специальных пакетов. Чтобы освежиться и расслабиться после долгого дня, отдохните у бассейна или прогуляйтесь до пляжа Патонг. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, обратите внимание на Diamond Cottage Resort & Spa.

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Адрес / Карта

6 Karon Road, A. Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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