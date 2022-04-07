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Этот сказочный курорт, расположенный к югу от Карона и к северу от пляжа Ката, ставит гостей в фантастическое место. Всего в 20 км от города Пхукет и примерно в 40 км от аэропорта добраться до курорта Diamond Cottage Resort & Spa очень просто. Курорт построен в роскошном тайском стиле и может похвастаться пятью конфигурациями номеров. Гости могут отведать тайские блюда в ресторане Ma-Now или отведать блюда интернациональной кухни в ресторане Ma-Prow. В барах Bounty Bay, Cool Bar и Coconut Bar царит великолепная атмосфера. Здесь в течение всего дня подают уникальные коктейли и закуски. В спа-салоне отеля есть несколько видов массажа, скрабов и процедур на выбор, а также множество специальных пакетов. Чтобы освежиться и расслабиться после долгого дня, отдохните у бассейна или прогуляйтесь до пляжа Патонг. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, обратите внимание на Diamond Cottage Resort & Spa.