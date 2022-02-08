PHUKET TEST & GO

ДАРА Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
1096
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Этот красочный отель, источающий веселую атмосферу, скорее всего, станет другим отелем. Благодаря расположению недалеко от центра города вы можете легко добраться до полей для гольфа, пляжей, ресторанов и баров. Вы можете легко дойти пешком до торгового центра Central Festival, Big C и пивоварни Пхукета. С того момента, как вы войдете в Дара, вас встретит множество цветов, которые обычно не встречаются в отелях. С оранжевыми полами и желтыми стенами отель каким-то образом заставляет работать. Отель DARA с молодой и свежей атмосферой идеально подходит как для отдыха пар, так и для отдыха с друзьями. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в отеле DARA.

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Адрес / Карта

14/18,14/21 Moo 4, Chaofa Road, Vichit, Muang Phuket, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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