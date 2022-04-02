Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Costa Lanta Hotel Adult Only is no longer operating as an SANDBOX .



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Отель Costa Lanta только для взрослых расположен среди естественных оттенков кокосовых пальм, зрелых деревьев и местных растений. Он превосходно спроектирован с учетом его естественного окружения. Этот отель с нетронутым песком и чистейшей водой находится вдали от других многолюдных пляжей, что обеспечивает тихий отдых. Номера в отеле состоят из кабинок и улучшенных номеров, обставленных в современном стиле, в котором сочетаются все элементы, чтобы сохранить спокойствие и красоту окружающей среды с максимальным воздействием на окружающую среду. Гости могут совершить ряд однодневных поездок на некоторые из самых идиллических окружающих островов, или провести день, занимаясь сноркелингом, рыбной ловлей или просто отдыхая в уединении на безлюдном пляже острова. Отель Costa Lanta только для взрослых с ухоженными номерами и прекрасными удобствами является изысканным местом для проживания.