KRABI TEST & GO

Коста Ланта Отель Только для взрослых - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.4
оценка с
313
Обновление April 2, 2022
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Costa Lanta Hotel Adult Only is no longer operating as an SANDBOX.

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Отель Costa Lanta только для взрослых расположен среди естественных оттенков кокосовых пальм, зрелых деревьев и местных растений. Он превосходно спроектирован с учетом его естественного окружения. Этот отель с нетронутым песком и чистейшей водой находится вдали от других многолюдных пляжей, что обеспечивает тихий отдых. Номера в отеле состоят из кабинок и улучшенных номеров, обставленных в современном стиле, в котором сочетаются все элементы, чтобы сохранить спокойствие и красоту окружающей среды с максимальным воздействием на окружающую среду. Гости могут совершить ряд однодневных поездок на некоторые из самых идиллических окружающих островов, или провести день, занимаясь сноркелингом, рыбной ловлей или просто отдыхая в уединении на безлюдном пляже острова. Отель Costa Lanta только для взрослых с ухоженными номерами и прекрасными удобствами является изысканным местом для проживания.

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Адрес / Карта

212 Moo 1 Saladan, Koh Lanta, Krabi, Klong Dao Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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