SAMUI TEST & GO

Конрад Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.8
оценка с
269
Обновление March 22, 2022
Conrad Koh Samui - Image 0
Conrad Koh Samui - Image 1
Conrad Koh Samui - Image 2
Conrad Koh Samui - Image 3
Conrad Koh Samui - Image 4
Conrad Koh Samui - Image 5
+43 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Эта роскошная резиденция, расположенная в нескольких шагах от идиллического пляжа с белоснежным песком и лазурной воды Сиамского залива, представляет собой идеальную дизайнерскую площадку для путешественников, ищущих стильный отель для отдыха. Состоит из 80 частных вилл, в каждом номере есть собственный 10-метровый пейзажный бассейн с видом на нетронутый пляж Аоу Тай. Отель занимает 25 акров живописного холма, демонстрируя современное искусство и создавая воодушевляющую атмосферу для гостей. Помимо уютного размещения, гости могут спланировать незабываемое торжество или оформить свадьбу по своему выбору с видом на море и солнце. Во время вашего пребывания на территории можно заняться различными видами активного отдыха и водными видами спорта. К ним относятся современный круглосуточный фитнес-центр и занятия йогой на открытом воздухе. Универсальный и надежный отель Conrad Koh Samui с профессиональным обслуживанием наверняка удовлетворит потребности любого путешественника.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Конрад Самуи , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Конрад Самуи
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

49/8-9 Moo 4, Hillcrest Road, Taling Ngam, Koh Samui, Thailand, 84140

Отели-партнеры

Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1
Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Авани + Самуи Резорт
8.9
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1
The Beach Samui
9.1
рейтинг с
36 отзывы
Из ฿-1
Камалая Самуи
8
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
Никки Бич Резорт и Спа
8.5
рейтинг с
422 отзывы
Из ฿-1
Samui Garden Home Hotel
8.3
рейтинг с
148 отзывы
Из ฿-1
Рокки Бутик Резорт
9
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
The Rock Samui
8.8
рейтинг с
6 отзывы
Из ฿-1
СПА-курорт
7.3
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU