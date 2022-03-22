Конрад Самуи - Samui Sandbox Hotel

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Эта роскошная резиденция, расположенная в нескольких шагах от идиллического пляжа с белоснежным песком и лазурной воды Сиамского залива, представляет собой идеальную дизайнерскую площадку для путешественников, ищущих стильный отель для отдыха. Состоит из 80 частных вилл, в каждом номере есть собственный 10-метровый пейзажный бассейн с видом на нетронутый пляж Аоу Тай. Отель занимает 25 акров живописного холма, демонстрируя современное искусство и создавая воодушевляющую атмосферу для гостей. Помимо уютного размещения, гости могут спланировать незабываемое торжество или оформить свадьбу по своему выбору с видом на море и солнце. Во время вашего пребывания на территории можно заняться различными видами активного отдыха и водными видами спорта. К ним относятся современный круглосуточный фитнес-центр и занятия йогой на открытом воздухе. Универсальный и надежный отель Conrad Koh Samui с профессиональным обслуживанием наверняка удовлетворит потребности любого путешественника.