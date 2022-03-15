Код Отель - Samui Sandbox Hotel

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Code Hotel (SHA Plus +) - это новая отмеченная наградами разработка, предоставленная вам компанией Kalara, удостоенной множества наград. С исключительным вниманием к деталям, этот отель демонстрирует впечатляющий ультрасовременный архитектурный дизайн в сочетании с высочайшим уровнем комфорта, что делает его идеальным выбором для взыскательных гостей. Для удовольствия гостей предлагается ряд удобств, в том числе ультрасовременный тренажерный зал, теннисные корты, парная, зона отдыха на открытом воздухе с изготовленным на заказ бильярдным столом и впечатляющий пейзажный бассейн. Бассейн станет оазисом расслабления, так как он дополнен великолепным панорамным видом на океан, мерцающие воды Сиамского залива с островами Ко Панган и Ко Тао, обрамленными вдалеке. 40 люксов, предлагаемых в отеле Code (SHA Plus +), спроектированы с образцовым акцентом на комфорте и стиле, чтобы гости с удовольствием наслаждались роскошью. Отель Code (SHA Plus +) расположен в идеальном месте для легкого доступа к пляжу Банг-Пор. Он сочетает в себе все элементы, необходимые для действительно впечатляющего отдыха. Чтобы сделать заказ, введите свои даты на наш безопасный сервер и отправьте.