SAMUI TEST & GO

Код Отель - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.8
оценка с
383
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Code Hotel (SHA Plus +) - это новая отмеченная наградами разработка, предоставленная вам компанией Kalara, удостоенной множества наград. С исключительным вниманием к деталям, этот отель демонстрирует впечатляющий ультрасовременный архитектурный дизайн в сочетании с высочайшим уровнем комфорта, что делает его идеальным выбором для взыскательных гостей. Для удовольствия гостей предлагается ряд удобств, в том числе ультрасовременный тренажерный зал, теннисные корты, парная, зона отдыха на открытом воздухе с изготовленным на заказ бильярдным столом и впечатляющий пейзажный бассейн. Бассейн станет оазисом расслабления, так как он дополнен великолепным панорамным видом на океан, мерцающие воды Сиамского залива с островами Ко Панган и Ко Тао, обрамленными вдалеке. 40 люксов, предлагаемых в отеле Code (SHA Plus +), спроектированы с образцовым акцентом на комфорте и стиле, чтобы гости с удовольствием наслаждались роскошью. Отель Code (SHA Plus +) расположен в идеальном месте для легкого доступа к пляжу Банг-Пор. Он сочетает в себе все элементы, необходимые для действительно впечатляющего отдыха. Чтобы сделать заказ, введите свои даты на наш безопасный сервер и отправьте.

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Адрес / Карта

55/13 Moo 6, Soi 4, Maenam, Bang Por, Koh Samui, Thailand, 84330

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