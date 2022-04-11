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Club Bamboo Boutique Resort & Spa is no longer operating as an SANDBOX.
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Club Bamboo Boutique Resort & Spa расположен в фантастическом месте, всего в нескольких минутах от пляжа и центра Патонга. Расслабляясь в оазисе тишины, бесплатном Wi-Fi, фантастическом спа-салоне и фитнесе, Club Bamboo Boutique Resort & Spa предлагает вам фантастический отдых с отличным соотношением цены и качества. Этот небольшой бутик-отель находится в самом центре Патонга и позволяет гостям ощутить атмосферу тропических джунглей. Отель также находится всего в 800 метрах от пляжа и в двух километрах от центра города. Отель предлагает трансфер до пляжа Патонг, где гости могут отдыхать в шезлонгах в клубе Bamboo Beach Club, а вечером трансфер помогает доставить гостей до главной улицы Бич-роуд. Отель окружен садами с тропическими растениями, а в бассейне есть 16-метровый водопад. Гостеприимный персонал, внимательное обслуживание и длинный список удобств делают Club Bamboo Boutique Resort & Spa отличным выбором на Пхукете.