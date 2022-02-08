PHUKET TEST & GO

Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
938
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Отель Chinotel удобно расположен рядом со свежими рынками, ресторанами, торговыми палатками и остановками общественного транспорта, связывающими все увлекательные места на острове, в самом сердце Старого города Пхукета. Chinotel дает вам возможность открыть для себя старый город, за которым стоит очаровательная община, богатая разнообразием и изобилующая увлекательной историей. Отель предлагает 24 современных китайских номера, все они хорошо оборудованы и гарантируют максимальный комфорт. С прекрасными удобствами, вежливым обслуживанием и непревзойденными ценами, этот отель действительно выгоден для вас.

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Адрес / Карта

133-135 Ranong Road, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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