Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Chinotel удобно расположен рядом со свежими рынками, ресторанами, торговыми палатками и остановками общественного транспорта, связывающими все увлекательные места на острове, в самом сердце Старого города Пхукета. Chinotel дает вам возможность открыть для себя старый город, за которым стоит очаровательная община, богатая разнообразием и изобилующая увлекательной историей. Отель предлагает 24 современных китайских номера, все они хорошо оборудованы и гарантируют максимальный комфорт. С прекрасными удобствами, вежливым обслуживанием и непревзойденными ценами, этот отель действительно выгоден для вас.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX