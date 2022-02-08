Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Chinotel удобно расположен рядом со свежими рынками, ресторанами, торговыми палатками и остановками общественного транспорта, связывающими все увлекательные места на острове, в самом сердце Старого города Пхукета. Chinotel дает вам возможность открыть для себя старый город, за которым стоит очаровательная община, богатая разнообразием и изобилующая увлекательной историей. Отель предлагает 24 современных китайских номера, все они хорошо оборудованы и гарантируют максимальный комфорт. С прекрасными удобствами, вежливым обслуживанием и непревзойденными ценами, этот отель действительно выгоден для вас.