Аллея галерей города Чино - Phuket Sandbox Hotel

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Отремонтированный в 2014 году гостевой дом Chino Town Gallery гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Центр города находится всего в 9 км, а до аэропорта можно добраться за 30 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, билетную кассу, камеру хранения багажа. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, балкон / терраса, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой сада, игровой комнаты. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Chino Town Gallery Guesthouse.
113 Soi Soon U-Thit, Yaowarat Road, Tambon Talat Nuea Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000