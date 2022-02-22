PHUKET TEST & GO

Город Чино в Яоварат Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
296
Обновление February 22, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в хостеле Chino Town Gallery, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В хостеле Chino Town Gallery делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, доставка продуктов. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже вешалка для одежды, шкафчик, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Chino Town Gallery Hostel.

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Адрес / Карта

83,85 Yaowarat Road, Talad Neau, Phuket, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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