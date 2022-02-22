Город Чино в Яоварат Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в хостеле Chino Town Gallery, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В хостеле Chino Town Gallery делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, доставка продуктов. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже вешалка для одежды, шкафчик, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Chino Town Gallery Hostel.