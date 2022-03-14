SAMUI TEST & GO

Отель Chaweng Villawee - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.6
оценка с
818
Обновление March 14, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, Chaweng Villawee Hotel - отличный выбор для проживания во время посещения Самуи. Этот 3-звездочный отель находится в отличном месте в 0,5 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Chaweng Villawee Hotel безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, прачечная, услуги такси, приспособления для инвалидных колясок. В отеле Chaweng Villawee 46 номеров. Все они со вкусом меблированы, и во многих даже есть такие удобства, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало, диван. Удобства для отдыха, в том числе открытый бассейн, солярий и сад, созданы для уединения и релаксации. Chaweng Villawee Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

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Адрес / Карта

174 Moo.2, Chaweng Beach, Tambon Bophut Koh Samui, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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