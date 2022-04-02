KRABI TEST & GO

Отель и курорт ChaoKoh Phi Phi - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.4
оценка с
1143
Обновление April 2, 2022
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Удобно расположенный в Тон Сай Бэй, ChaoKoh Phi Phi Hotel & Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко-Пхи-Пхи. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. ChaoKoh Phi Phi Hotel & Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, мини-маркет, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют ChaoKoh Phi Phi Hotel & Resort среди других отелей города. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, чистящие средства, вешалка для одежды, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. В течение дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой лодок, взять напрокат снаряжение для водных видов спорта, заняться сноркелингом, частным пляжем, дайвингом. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в ChaoKoh Phi Phi Hotel & Resort.

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Адрес / Карта

157 Moo 7 , Aonang,, Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

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