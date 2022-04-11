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Chantaramas Resort & Spa, расположенный в Баан Тай, Ко Панган, это популярный выбор среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Сад Лилавади, Пагода Ват Най, Международная клиника Бандон. В Chantaramas Resort & Spa безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 50 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), джакузи. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая джакузи, частный пляж, сауну, открытый бассейн, спа. Chantaramas Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.