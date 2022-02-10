KRABI TEST & GO

Хостел Chanchalay Hip - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.9
оценка с
717
Обновление February 10, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Удобно расположенный в Город Краби, Chanchalay Hip Hostel является идеальным местом для знакомства с городом Краби. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В хостеле Chanchalay Hip делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, камин, услуги такси, билетная касса. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор LCD / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, вешалка для одежды, зеркало, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Сад отеля - идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Chanchalay Hip Hostel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

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Адрес / Карта

55 Utarakit Rd, T. Paknum, Krabi Town, Krabi, Thailand, 81000

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