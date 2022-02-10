Хостел Chanchalay Hip - Krabi Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Город Краби, Chanchalay Hip Hostel является идеальным местом для знакомства с городом Краби. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В хостеле Chanchalay Hip делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, камин, услуги такси, билетная касса. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор LCD / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, вешалка для одежды, зеркало, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Сад отеля - идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Chanchalay Hip Hostel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.