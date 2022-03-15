Chanalai Romantica Resort - Только для взрослых - Phuket Sandbox Hotel

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Chanalai Romantica Resort - Adults Only находится в самом центре событий, чтобы подарить вам веселый и незабываемый отдых. Отель расположен на пляже Ката, недалеко от ресторанов, магазинов и ночных клубов. Пляж Ката находится в нескольких минутах ходьбы, а город Пхукет - в 25 минутах езды. В этом курортном отеле только для взрослых не предусмотрены мероприятия для детей и не допускается размещение гостей младше 12 лет. В отеле есть открытый бассейн, бар и лаундж у бассейна. Есть также конференц-залы и бизнес-центр для тех, у кого есть работа или мероприятие. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации и консьержа могут предоставить информацию о турах. Чтобы забронировать номер в Chanalai Romantica Resort - Adults Only, введите желаемые даты пребывания и заполните нашу форму онлайн-бронирования.