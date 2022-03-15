PHUKET TEST & GO

Chanalai Romantica Resort - Только для взрослых - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
1437
Обновление March 15, 2022
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 0
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 1
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 2
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 3
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 4
Chanalai Romantica Resort - Adults Only - Image 5
+30 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Chanalai Romantica Resort - Adults Only находится в самом центре событий, чтобы подарить вам веселый и незабываемый отдых. Отель расположен на пляже Ката, недалеко от ресторанов, магазинов и ночных клубов. Пляж Ката находится в нескольких минутах ходьбы, а город Пхукет - в 25 минутах езды. В этом курортном отеле только для взрослых не предусмотрены мероприятия для детей и не допускается размещение гостей младше 12 лет. В отеле есть открытый бассейн, бар и лаундж у бассейна. Есть также конференц-залы и бизнес-центр для тех, у кого есть работа или мероприятие. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации и консьержа могут предоставить информацию о турах. Чтобы забронировать номер в Chanalai Romantica Resort - Adults Only, введите желаемые даты пребывания и заполните нашу форму онлайн-бронирования.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Chanalai Romantica Resort - Только для взрослых , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Chanalai Romantica Resort - Только для взрослых
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

62 Kata Road, Tambol Karon, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Метади Резорт и Виллы
8.6
рейтинг с
2205 отзывы
Из ฿-1
Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич
8.2
рейтинг с
2898 отзывы
Из ฿-1
Kata Bai D Boutique Inn Гостевой дом
9.2
рейтинг с
535 отзывы
Из ฿-1
Отель Sugar Palm Grand Hillside
8.3
рейтинг с
4442 отзывы
Из ฿-1
ОЗО Пхукет
9.1
рейтинг с
70 отзывы
Из ฿-1
Ката Рокс
8.5
рейтинг с
86 отзывы
Из ฿-1
Андаман Каннация Резорт & Спа
7.8
рейтинг с
391 отзывы
Из ฿-1
Курорт SIS Kata Resort
8.8
рейтинг с
1078 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU